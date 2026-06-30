Il retroscena: Tavares-Porto, contatto diretto con Farioli

30/06/2026 | 22:45:10

Il futuro di Nuno Tavares potrebbe essere lontano dalla Lazio, una precisa richiesta dell’esterno portoghese. Ieri sera vi abbiamo parlato di Besiktas, Porto e di un sondaggio Fiorentina. Possiamo aggiungere che il profilo piace molto a Farioli e che c’è stato un contatto diretto tra l’allenatore e l’entourage di Tavares. Decisioni da prendere, ma gradimento assoluto. La Lazio potrebbe accontentarsi di una ventina di milioni.

Foto: Instagram Tavares