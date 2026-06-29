Esclusiva: Nuno Tavares, c’è il Porto con il Besiktas. E la Fiorentina sonda…

29/06/2026 | 23:26:55

Nuno Tavares non è tanto sicuro di restare alla Lazio. Anzi. Il mal di pancia continua e il suo orientamento sarebbe quello di andare. Ci sono novità perché nelle ultime ore ci sono stati nuovi sondaggi con il Besiktas che lo aveva cercato con forza lo scorso gennaio e che vorrebbe affondare perché Italiano è un suo estimatore. Fin qui Tavares non ha aperto alla Turchia, ma attenzione alle sorprese: Farioli si è mosso per Nuno (scadenza 2029) al Porto e qui ci possono essere sviluppi perché per l’esterno portoghese sarebbe un ritorno a casa. Anche la Fiorentina ha sondato negli ultimi giorni, la Lazio preferirebbe cederlo all’estero ma vedremo. La richiesta biancoceleste è più alta, ma si può arrivare a una soluzione per una ventina di milioni.

Foto: Instagram Tavares