Il retroscena: Tavares, decide Villa Boas. La scelta del Besiktas. E la Fiorentina…

03/07/2026 | 23:20:52

Nuno Tavares può lasciare la Lazio come abbiamo svelato nei giorni scorsi. C’è l’avallo tecnico di Farioli, operazione che parte da una base di 20 milioni, adesso serve il definitivo placet del presidente Villas Boas. Il Besiktas ci ha provato, sapeva di non avere il gradimento totale di Tavares, per questo motivo ha virato su Outtara per lo stesso ruolo, chiudendo l’operazione con il Monaco. Ricordiamo che anche la Fiorentina ha fatto un sondaggio per l’esterno sinistro portoghese.

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