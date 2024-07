Il retroscena: Szczesny-Al Nassr, l’esito del colloquio. Il Monza può sperare

In giornata c’è stata la call che vi avevamo preannunciato per parlare di Szczesny in orbita Al Nassr. Il club arabo (ricordiamo che il mercato da quelle parti apre domani) non ha gradito molto le perplessità del portiere polacco malgrado una mega offerta di ingaggio di circa 20 milioni a stagione. La Juve ha spiegato che era una normale fase di riflessione, adesso la situazione è entrata in una fase di stand-by che può portare l’Al Nassr a scegliere un altro specialista. Non a caso, il club arabo dopo il naufragio della trattativa per Ederson del Manchester City sta virando su Bento – come raccontato da Gianluigi Longari – vecchio obiettivo dell’Inter. Ora il Monza può sperare, abbiamo sempre spiegato che la priorità della Juve resta quella di scaricare i 13 milioni lordi per l’ultimo anno di contratto. E la Juve vorrà aspettare ancora un po’ per capire se possono esserci altri pretendenti per il portiere polacco, a maggior ragione se dopo la call di oggi l’ipotesi araba sfumasse definitivamente.

Foto: Instagram Szczesny