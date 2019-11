Il retroscena: Suso ha ormai deciso di cambiare agente

Suso ha ormai deciso di cambiare agente. Il suo rapporto con Alessandro Lucci è destinato a concludersi, dopo un lungo periodo con situazioni anche controverse. Nel senso che in più occasioni Suso è stato vicino a lasciare il Milan, ma poi tra clausola e altre situazioni ha deciso di restare in rossonero. Oppure il Milan non ha ritenuto congrue le offerte arrivate. Tra l’altro, nelle ultime settimane, Suso ha avuto un rapporto complicato dal punto di vista ambientale, spesso fischiato e contestato. Adesso la sua decisione di cambiare agente e di valutare altre opportunità.

Foto: Milan Twitter