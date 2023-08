Altri dettagli sull’addio di Kane: il Tottenham gli ha negato l’accesso al centro sportivo

In Bundesliga Harry Kane è partito con il piede giusto, con il Bayern a punteggio pieno e tre gol e un assist messi a referto nelle prime due gare nel campionato tedesco. In mattinata è stato il The Athletic a fornire altri dettagli del suo addio al Tottenham, un trasferimento definito quanto meno problematico nel ultime ore passate in Inghilterra, quando la società avrebbe negato al centravanti l’accesso al centro sportivo. Ciò avrebbe comportato l’impossibilità di salutare i suoi compagni, oltre a quella di raccogliere i suoi oggetti personali: il tutto condito da una mail che avrebbe definito la sua presenza inappropriata.

Foto: Instagram Bayern