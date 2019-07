Il retroscena: Sturridge proposto all’Inter, in cambio un no secco

La notizia del prestigioso Marca non trova riscontri. Precisiamo: Daniel Sturridge, attaccante libero da vincoli contrattuali dopo l’esperienza con il Liverpool, in realtà è stato proposto al club nerazzurro, ma la risposta è stata decisamente negativa, no secco. L’Inter aveva cercato Sturridge diverse sessioni di mercato fa, ma non c’erano i presupposti per arrivare a una definizione con i Reds. Adesso è stato nuovamente proposto, ma all’Inter non interessa. Restano sempre Lukaku e Dzeko le priorità per l’attacco.

Foto: Twitter personale Sturridge