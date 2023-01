Il retroscena: Stojilkovic va al Darmstadt. È stato vicino alla Juve

Filip Stojilkovic ha scelto di andare al Darmstadt, club di Zweite Bundesliga (seconda divisione tedesca). Ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, al Sion andranno 2,5 milioni più bonus. Centravanti classe 2000, cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo, viene acquistato nel 2018 dall’Hoffenheim dove gioca una stagione divisa fra Under-19 e nella seconda squadra. Nel 2019 fa ritorno in patria al Wil dove debutta fra i professionisti giocando l’incontro di Challenge League pareggiato 3-3 contro lo Sciaffusa dove trova anche la prima rete in carriera. Viene acquistato a gennaio 2020 dal Sion e girato in prestito il 2 ottobre 2020 all’Aarau prima di far ritorno a Sion. Protagonista nella scorsa stagione con 35 presenze e 11 reti, in questa stagione ha collezionato 18 presenze, mettendo a segno 5 gol in Super League. L’operazione è stata curata dall’agente Gianluca Di Domenico, che nelle ultime ore ha chiuso i dettagli. Il retroscena: Stojilkovic è stato vicino alla Juventus, una trattativa che non ha avuto sbocchi e per questo ha scelto la Germania.