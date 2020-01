Il retroscena: Spinazzola-Politano, quando lo scambio è una questione di… minuti

Politano alla Roma. Spinazzola all’Inter. Lo scambio è un’idea convinta di entrambi i club, ma serve ancora un po’ di lavoro per ufficializzarlo. I minimi problemi di ieri alle visite di Spinazzola hanno portato i club a lunghi confronti che hanno escluso subito l’ipotesi di uno scambio alla pari, a titolo definitivo, con una valutazione di circa 28 milioni a cartellino. Ora come si può risolvere? Intanto, la formula è cambiata e si ragione sul prestito con obbligo di riscatto. Ci sono alcuni aspetti da chiarire. Quante presenze? Si ragiona su una base di 15-16, ricordiamo che ne mancano 19 giornate alla fine del campionato, ma è il secondo aspetto che fa ancora discutere. Uno spezzone di 15 minuti è considerato una presenza o serve l’utilizzo da titolare perché il conteggio scatti? Un intrigo che Roma e Inter sperano di risolvere, anche perché Politano già fremeva per essere a Parma con la sua nuova squadra e per nessun motivo intende tornare indietro rispetto a una decisione già presa. Di sicuro l’intrigo, in attesa della svolta, è tutto una questione di… minuti.