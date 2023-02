Il retroscena: Spal, paga De Rossi. Oddo dalle 10,30 a Ferrara. E Nainggolan…

Il solito Tacopina-show. Al punto che, quando dicevamo che il problema sarebbe stato lui (e il suo management) in molti pensavano che era un modo esagerato per inquadrare i problemi della Spal. In realtà, l’esonero di De Rossi (imminente) non è altro che l’ennesimo errore di una gestione senza senso. Come molti risultati di Tacopina nel recente passato non hanno avuto quella profondità necessaria da poter dire “è stato fatto un buon lavoro”. De Rossi paga, come Fabio Cannavaro, il fatto di essere salito sul treno in corso in un campionato – quello di Serie B – che se non lo conosci ti stritola. La Spal dovrebbe pensare a sollevare non soltanto l’allenatore ma tutti quelli che, dentro una minima organizzazione, non avrebbero commesso tutti gli errori che hanno commesso. Dalle 10,30 Massimo Oddo è arrivato a Ferrara: da un Campione del Mondo all’altro, all’interno di una situazione complicatissima di classifica. La Spal ha scelto lui, più tardi dovrebbe essere discusso il suo contratto prima della firma. E Nainggolan? Era arrivato per dare una mano a De Rossi, anche le sue riflessioni porteranno a una decisione.

Foto: twitter Spal