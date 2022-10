Il retroscena: Spal-Aglietti, accordo. Ma decide Tacopina (che telefona di nuovo a De Rossi)

La Spal non ha più fiducia nei riguardi di Roberto Venturato, questa non è una grossa sorpresa perché già lo scorsa estate la conferma era stata molto forzata. I risultati negativi hanno fatto il resto, ormai l’esonero è dietro l’angolo e dovrebbe accadere qualcosa di sorprendente per tornare indietro. Vi avevamo parlato di un incontro con Alfredo Aglietti, in realtà c’è stata una conference call per accelerare che ha portato alla disponibilità dell’allenatore toscano e a un rapido accordo (contratto fino a giugno). Non era presente Joe Tacopina, ovviamente al corrente di tutto, che dovrà decidere nel giro di non troppe ore. Tacopina ha telefonato a Daniele De Rossi che, come già raccontato, era l’obiettivo della scorsa estate ma che non trovò un accordo sui programmi di rafforzamento della squadra. Tacopina ci sta riprovando, ma non ha ancora incassato il sì di De Rossi. Nel frattempo i suoi collaboratori hanno già trovato l’intesa con Aglietti, in attesa della decisione definitiva del numero uno del club.

