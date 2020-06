Il retroscena: Smalling-Roma, pressing Baldini. E due soluzioni

La Roma ha chiuso per Pedro e ora si concentra su Chris Smalling. Un mese fa vi avevamo raccontato a sorpresa come la partita fosse molto aperta, malgrado il pessimismo generale. Siamo andati avanti tra alti e bassi, negli ultimi giorni è sceso in campo Franco Baldini, a maggior ragione dopo la clamorosa sospensione di Petrachi. Per la verità Baldini è stato sempre operativo, ma ha voluto caricarsi sulle spalle la vicenda, trattando direttamente con il Manchester United. Ci sono due strade: il rinnovo del prestito e – come già raccontato – il prestito con obbligo di riscatto la prossima estate. Se Baldini intuirà che non ci saranno margini per il rinnovo del prestito, com’è possibile, chiuderà garantendo l’obbligo. La conferma di Smaliing per la Roma resta un passaggio fondamentale, in attesa degli accordi definitivi con lo United.

Foto: Transfermarkt