Il retroscena: Smalling-Roma, altri contatti con lo United

Chris Smalling vuole la Roma, era fortemente convinto di averla diverse settimane fa. Nel frattempo ha detto no a tutti, c’erano stati sondaggi anche italiani (Inter in testa), ma lui ha preferito aspettare. E adesso spera davvero di raccogliere il frutto di tanta pazienza: sono ripartiti i contatti con il Manchester United, gli inglesi hanno sempre voluto una cifra molto vicina ai 20 milioni. L’imminente cessione di Schick al Bayer Leverkusen per una cifra non troppo lontana dai 30 milioni (e senza indennizzi da dare a qualcuno, il tempo è scaduto) potrebbe essere la chiave giusta per andare finalmente a dama. E per regalare nuovamente Smalling a Fonseca.

Foto: Twitter Roma.