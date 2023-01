Il retroscena: Smalling gioca al rialzo con la Roma. L’Inter e la differenza con Mkhitaryan

Chris Smalling non ha accettato la proposta di rinnovo della Roma rispetto al contratto in scadenza a giugno. La proposta tocca i 2-4-2,5 milioni a stagione, con bonus aggiuntivi. Le parti si riaggiorneranno, ma per ora i margini sono ristretti, fermo restando che la Roma può rilanciare. Smalling è stato accostato all’Inter, ma per ora i nerazzurri non ci sono. Una differenza sostanziale rispetto a Mkhitaryan che, come anticipato la scorsa primavera, aveva raggiunto un accordo di massima con i nerazzurri prima della finale di Conference League. Le cose possono cambiare, ma al momento l’Inter non ha mosso passi concreti per Smalling.

Foto: Instagram Smalling