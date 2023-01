Il retroscena: Skriniar, la comunicazione ai compagni, le virgolette e la deadline dell’Inter

Milan Skriniar è uscito allo scoperto e ha comunicato di aver firmato con il Paris Saint–Germain. Ricordiamo che può aver firmato un pre-contratto e che soltanto dal primo febbraio potrà essere formalizzato. Ci sono alcuni retroscena importanti: l’Inter aveva chiesto a Skriniar un paio di giorni fa di confermare l’accordo con il PSG, cosa che il difensore slovacco ha regolarmente fatto. Era una questione di scrupolo e di rispetto verso il gruppo, da capitano. L’Inter è rimasta sorpresa delle dichiarazioni, non autorizzate, che avrebbe rilasciato al sito slovacco. Dichiarazioni che Skriniar ha negato di aver rilasciato, quelle relative al fatto di aver firmato con il PSG. La situazione è molto chiara: l’Inter ha chiesto 20 milioni per liberare subito il difensore centrale, ma entro domani (lunedì) in modo da avere la possibilità di trovare una soluzione.

Foto: Terza maglia Inter