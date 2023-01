Il retroscena: Skriniar, domenica scorsa la comunicazione all’Inter. E deadline rispettata

Il non rinnovo di Skriniar, in scadenza con l’Inter, è un non notizia. Esattamente come è una non notizia, con rispetto per le fonti francesi che l’hanno data, quella che vede il Paris Saint-Germain in netto vantaggio per luglio. Le notizie sarebbero, oggi, se Skriniar rinnovasse e se non andasse al PSG: in assenza di novità, ammesso che che ne siano, viaggeremo su questa velocità di crociera. Soltanto una considerazione: lo scorso 2 gennaio vi avevamo raccontato che l’Inter aveva chiesto una risposta a Skriniar entro il 15. Non il 18 o il 20, ma proprio il 15 per un motivo molto semplice: non avrebbe voluto dilatare ulteriormente i tempi dopo l’offerta di 6 milioni più bonus fatta in tempi non sospetti e non ritoccabile. E domenica scorsa Skriniar ha comunicato la sua decisione, rispettando la deadline che gli aveva chiesto l’Inter.

