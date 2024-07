Il retroscena: Simone Inzaghi, quel blitz (respinto) dell’Al Nassr

Simone Inzaghi si appresta a rinnovare il contratto con l’Inter, nel rispetto di un accordo che risale a tante settimane fa. Il nuovo impegno sarà quasi sicuramente fino al 2026, da circa 6,5 milioni a stagione si tratta solo di aspettare l’annuncio (imminente). Possiamo aggiungere un retroscena clamoroso: un po’ di tempo fa un club arabo (gli indizi portano all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo) ha mandato emissari in Italia per proporre un ricco contratto base 20 milioni più bonus a stagione. Lanciatissimo verso la seconda stella, Inzaghi ha memorizzato, ringraziato e declinato. Adesso è il momento di rinnovare con l’Inter, annuncio in arrivo.

Foto: Instagram Inter