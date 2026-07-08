Il retroscena: Sergi Dominguez, la Lazio ha fretta. E c’è una cifra

08/07/2026 | 23:10:33

Sergi Dominguez è il nome che abbiamo indicato in tempi non sospetti per l’eredità di Mario Gila ormai sul punto di firmare con il Milan. E nelle prossime ore ci sarà un confronto tra la Dinamo Zagabria e i dirigenti della Lazio. Il club biancoceleste conosce la richiesta della Dinamo, circa 15 milioni bonus compresi, e lavorerà per arrivare a una soluzione. Il classe 2005 è sempre stato il nome in cima alla lista, adesso si tratta di arrivare presto a una soluzione.

Foto: sito Dinamo Zagabria