Il retroscena: Sebastiano Esposito, la verità tra Cagliari e Parma

08/08/2025 | 16:13:45

Il Cagliari è in pista per Sebastiano Esposito, notizia da noi anticipata lo scorso 2 luglio. Vi avevamo parlato anche del Parma, ma adesso tocca al Cagliari affondare puntando sul non trascurabile dettaglio che l’attaccante in uscita dall’Inter preferirebbe andare in Sardegna. Ma il Cagliari deve pareggiare entro stasera offerta del Parma, tra percentuale su futura vendita e cifra offerta la differenza è davvero minima. Tuttavia si tratta di un passaggio di fondamentale importanza per il club di Giulini in modo da chiudere definitivamente la pratica.

Foto: insta personale seba esposito