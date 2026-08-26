Il retroscena: Seba Esposito-Sassuolo, pronte le visite. Quel disperato tentativo del Genoa

26/08/2026 | 23:10:58

Sebastiano Esposito al Sassuolo è in chiusura, operazione in prestito con diritto di riscatto a 11 milioni. C’è l’accordo con l’attaccante esterno che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e che è felice di poter lavorare con Alberto Aquilani. In serata c’è stato un disperato tentativo del Genoa pronto a garantire al Cagliari un prestito con obbligo e non con diritto. Un tentativo tardivo, considerato che Esposito ha sposato con convinzione il progetto Sassuolo.

foto sito cagliari