Il retroscena: Scamacca, un summit Juve la prossima settimana. Ma l’idea Inter…

Gianluca Scamacca continua a segnare, una doppietta anche ieri. Per il Sassuolo sono assegni circolari, ulteriore conferma che la strategia del club emiliano – storia della scorsa estate – è stata perfetta: cedere Caputo alla Samp per tenere Scamacca e offrigli una maglia da titolare, ha consentito di avere quella continuità esaltata da colpi di spessore. Scamacca diventerà inevitabilmente un uomo mercato, lo è già, ma non basteranno 35 milioni e forse neanche 40.

Ripetiamo: per il Sassuolo ogni gol è un assegno circolare. La Juve, che lo aveva cercato esattamente un anno fa, vuole tornare alla carica e ci sarà un incontro non in questa settimana ma sicuramente la prossima, da lunedì 17 gennaio in poi. Il Sassuolo ascolterà e chiederà la luna, intenzionato a mantenere quell’autonomia suffragata da un rendimento che può fare aumentare la valutazione. E non dimentichiamo che l’Inter, dallo scorso agosto, sta seguendo Scamacca con la voglia di programmare un colpo per la prossima estate. Un altro motivo in più per consigliare al Sassuolo di non impegnarsi – almeno oggi – con nessuno.

