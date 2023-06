Il retroscena: Scamacca piace molto a Moncada, c’è stato un incontro. E la Roma…

Un mese e mezzo fa vi avevamo parlato di Gianluca Scamacca in orbita Milan. Una pista vecchia che può tornare di moda. Ai tempi di Maldini e Massara il primo, pur apprezzando Scamacca, aveva espresso dubbi caratteriale, mentre Ricky aveva sciolto qualsiasi riserva. Una cosa è sicura: il West Ham, che aveva speso oltre 40 milioni bonus compresi la scorsa estate, non intende svendere. A Moncada il profilo piace molto, c’è già stato un incontro per l’attaccante in uscita dal West Ham. L’ingaggio sotto i 3 milioni (bonus compresi) a stagione aiuta. Il Milan, che aveva in pugno Arnautovic, può decidere di prendere due attaccanti a parte l’esterno offensivo (Chukwueze piace, come segnalato diverse settimane fa dalla Spagna). Thuram sarebbe il sogno, ma dovrebbe scegliere il progetto tecnico ai soldi che gli offre il Paris Saint–Germain. Un altro candidato per l’attacco è Okafor, possibile arrivino due punte dopo l’addio di Ibrahimovic e in caso di doppia cessione sia di Rebic che Origi. Intanto Scamacca, che da mesi ha cambiato agente affidandosi alla Stellar, spinge per tornare in Italia. Sulle sue tracce da settimane anche la Roma (e sarebbe un ritorno) che chiede il prestito con diritto di riscatto. Ma se il Milan insistesse…

Foto: Instagram Gol West Ham