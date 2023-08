Il retroscena: Scamacca, ecco perché l’Inter si è fermata. Ora l’Atalanta…

L’Inter ha trattato Gianluca Scamacca con una strategia ben precisa: prenderlo per poi dedicarsi a Balogun. Tutto questo perché i nerazzurri contano di fare altri due attaccanti, Scamacca sarebbe stata la prima soluzione considerato che per Joaquin Correa il club nerazzurro confida di trovare presto una soluzione. L’Inter si è fermata a 25 milioni, quando ha capito che si stava scatenando una gioco a rialzo con l’inserimento dell’Atalanta, ha frenato. E ha lasciato campo libero al club di Percassi che adesso può tranquillamente chiudere l’operazione con il West Ham. L’Atalanta si sta avvicinando, ci sta lavorando proprio in questi minuti, ha sfondato il muro dei 25 milioni e ha offerto un contratto importante allo stesso Scamacca. La strategia della Dea è quella di completare il reparto offensivo con El BilalTouré e Scamacca più De Ketelaere che deve dare una riposta definitiva, ma l’Atalanta è fiduciosa di strappare il sì. In questo modo verrebbero investiti gli oltre 80 milioni (bonus compresi) che sono stati incassati per la cessione di Hojlund al Manchester United.

Foto: Instagram West Ham