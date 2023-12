Il retroscena: Scalvini e Koopmeiners, la decisione dell’Atalanta

Inutile accostare i gioielli dell’Atalanta a qualche top club per la sessione invernale di mercato. Ci riferiamo a Giorgio Scalvini e Teun Koopmeiners, giustamente richiesti e corteggiati. Scalvini ha diversi top club alle spalle, la scorsa estate era un chiodo fisso dell’Atletico, adesso lo apprezzano Manchester United e Real tra gli altri. Koopmeiners viene sistematicamente accostato alla Juve, esattamente come la scorso agosto il Napoli ha fatto più di un tentativo. Ma l’Atalanta, a meno di clamorose sorprese e di offerte folli, ha deciso di rinviare il discorso alla prossima estate: non intende privarsi dei gioielli a gennaio, in presenza di una classifica interessante.

Foto: Instagram Atalanta