Il retroscena: Sarri valuta e apprezza Reguilon. L’uscita di Acerbi può aiutare

Sergio Reguilon è un esubero del Tottenham come tanti altri, ha un ingaggio importante e vorrebbe andare a giocare. Ha avuto fin qui tre proposte: una del Nottingham Forest, un’altra dalla Francia e una della Lazio. A Sarri piace non poco per avere un terzino sinistro in più e potrebbe anche dipendere dall’uscita di Acerbi in orbita Inter, altro ruolo ma che consentirebbe di scaricare un ingaggio importante. Reguilon guadagna più di Acerbi, ma è comunque una trama da seguire. E’ una traccia da seguire, anche se il terzino è infortunato, ne avrà per 3 settimane e le valutazioni negli ultimi giorni di mercato – concorrenza a parte – dovranno essere fatte anche valutando questo aspetto.

Foto: twitter Tottenham