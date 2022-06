Il retroscena: Sarri stravede per Zielinski. Dipende da Luis Alberto

Maurizio Sarri ha rinnovato il contratto con la Lazio e ora aspetta un mercato all’altezza delle sue ambizioni. Abbiamo fatto i nomi: Carnesecchi è la priorità per la porta, Sarri spera che si riapra e si concluda la pratica Romagnoli (c’è Acerbi a caccia di destinazione), per la fascia sinistra il sogno resta Emerson Palmieri, per l’attacco si confida di andare all’assalto di Mertens se non rinnovasse con il Napoli. E poi, il centrocampo: Marcos Antonio è questione di dettagli, Ilic piace moltissimo, la speranza è quella di trattenere Milinkovic-Savic ma bisogna aspettare. E occhio alle sorprese: un nome che stuzzica il Comandante è quello di Zielinski. Abbiamo spiegato la situazione del polacco: scadenza nel 2024, clausola rescissoria alta, ma finito fuori dai radar di Spalletti nella fase finale della stagione. E quindi? Non è intoccabile. Abbiamo detto del Tottenham, ma attenzione alla Lazio. La situazione coinvolge Luis Alberto che non è incedibile, che ha un contratto più lungo di Milinkovic-Savic (scadenza 2025) e che piace in Spagna. A meno che… Ecco un possibile incastro: se il Napoli andasse sul Mago, potrebbe profilarsi uno scambio con Zielinski. Oggi è solo una traccia, ma da non sottovalutare. Una cosa è sicura: la stima di Sarri nei riguardi di Piotr è enorme.

Foto: Twitter Napoli