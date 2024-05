Il retroscena: Sarri-Sartori, il gradimento è reciproco

Maurizio Sarri non ha ancora deciso quale sarà la squadra per la prossima stagione. Ma l’idea Bologna può prendere corpo nei prossimi giorni, quando il club rossoblù incontrerà Thiago Motta e memorizzerà la decisione dell’allenatore di cambiare aria con la Juve pronta ad accoglierlo. Sarri nelle ultime settimane ha detto no al Nottingham, ha registrato l’interesse del Torino e il forte pressing del Siviglia. Ma, come abbiamo già raccontato, aspetta di capire quale sarà la decisione di tutti i club italiani prima di prendere una decisione definitiva. Come svelato nella notte, il Bologna lo apprezza molto e Sarri può finire in cima alla lista, se non lo è già. C’è il gradimento di Sartori, che cerca un allenatore con quelle caratteristiche per la memorabile esperienza in Champions. Ma anche quello di Sarri che troverebbe un centro sportivo come Casteldebole, un organico composto da giovani di talento e che può essere ancora migliorato. Il gradimento reciproco Sarri-Sartori è una base già molto importante, il resto lo vedremo presto.

#Sarri prende tempo con #Siviglia e #Torino, non ci sono stati fin qui sviluppi con il #Milan, piace a #Sartori in una lista di due o tre nomi per il dopo #Motta a #Bologna. E in ogni caso aspetta che il mosaico delle panchine di Serie A sia completato — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 13, 2024

Foto: Twitter Lazio