Il retroscena: Sarri-Roma, lavori in corso e pole. La posizione del Tottenham. E Spalletti…

e la: lavori in corso per arrivare a un’intesa, strada spianata aspettando la tempistica dei prossimi giorni. E’ Sarri, per distacco, la prima scelta della Roma per il dopo Fonseca come vi avevamo anticipato addirittura a gennaio . Il, ve lo abbiamo raccontato, ha pensato a Sarri per il futuro ma non siamo mai entrati fin qui in una fase calda. E la posizione degli Spurs oggi è assolutamente in stand-by. Tutto questo perché Sarri ha messo la Roma in cima ai suoi desideri, abbiamo già spiegato come ritenga l’organico giallorosso assolutamente competitivo per aprire un nuovo ciclo.La fine del rapporto con la Juve che può avvenire con gli accordi – attenzione, entro fine maggio – relativi alla penale di 2,5 milioni. E si lavorerà per un’intesa nel giro di poche settimane, comunque entro la scadenza. A quel punto Sarri sarebbe libero di firmare per la Roma, base biennale (da 5,5-6 milioni a stagione) con possibile opzione. Ma ci sarà tempo per approfondire questi argomenti.Il giro delle panchine entrerà in una fase calda: ha voglia di rientrare anche, contratto in scadenza a giugno con l’Inter, che può diventare un obiettivo concreto delsoprattutto in caso di qualificazione Champions. Nella lista del Napoli resistono Juric e Italiano, ma Spalletti piace molto.Italiano, come già raccontato diverse settimane fa, sarebbe un obiettivo del Sassuolo in caso di svolta in panchina.sta ragionando sulla proposta Shakhtar, ma vuole incontrare l’amministrazione delegato Carnevali prima di prendere una decisione definitiva. De Zerbi ha avuto contatti indiretti con la Fiorentina (che lo aveva sondato già a gennaio), ma per i violaresta un obiettivo fortissimo, oggi per distacco il nome in cima alla lista di Commisso. Con la Fiorentina vanno, però, approfonditi gli aspetti tecnici.La domanda è: De Laurentiis proverà a convincere Ringhio in caso di qualificazione Champions e dopo il recente lavoro che ha zittito cassandre e prevenuti? Possibile che ci provi, la posizione di Gattuso oggi è chiara (addio al Napoli a fine dibattito), ma il resto lo vedremo più avanti.