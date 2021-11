Il retroscena: Sarri-Lazio, rinnovo impostato. La verità su Kostic (e sull’Inter)

Maurizioha incontratodurante la sosta, esattamente come vi avevamo raccontato una settimana fa . E hanno impostato il rinnovo fino al 2025: è possibile che sull’argomento prevalga – almeno nei prossimi giorni – il desiderio di non dare troppa pubblicità, ma la strada è quella di un lungo matrimonio. Con un mercato molto ben impostato e ritagliato su misura per quelle che sono le esigenze del 4-3-3. Un argomento che è stato nuovamente sfiorato è quello che riguarda Filip, esterno serbo con un contratto in scadenza nel 2023. Kostic aveva l’assoluta gradimento di Sarri la scorsa estate, l’uomo assist perfetto per Immobile e per i giochi offensivi della Lazio. Il diretto interessato aveva detto sì, al punto da sbagliate qualche passaggio decisivo, per esempio la decisione di non presentarsi all’allenamento prima di una trasferta, comportamento che ha irrigidito definitivamente l’Eintracht. Nel frattempo Kostic ha lasciato Ramadani e trovano conferme le voci che lo hanno portato a un accordo con Alessandro Lucci. Kostic viene accostato all’Inter, lo stesso club nerazzurro che in passato lo aveva seguito, ma non c’è al momento un interesse concreto. Ecco perché la soluzione Lazio va ancora tenuta in considerazione: di sicuro Kostic vuole fare il balzo verso la Serie A, i rapporti tra Lotito e Lucci sono molto buoni come certificato dalla recente operazione che ha portato Correa all’Inter. Un’ultima cosa: anche la Roma aveva pensato a Kostic, ma almeno per ora ha altre priorità.