Il retroscena: Sarri, la risoluzione Juve di fine ottobre non c’era. E lo stand-by continua

Maurizio Sarri e la Juve: sulla risoluzione sono state dette molte cose non corrispondenti alle verità. Fake news e nessuno si offenda. Riepilogando: Sarri non ha risolto a fine ottobre il contratto in scadenza nel 2021, con una penale di 2,5 milioni in caso visto che non scatterà l’opzione per il prolungamento fino al 2022. E non era il giorno dopo, sabato 30, quello giusto per arrivare a un accordo: infatti è scivolato via senza alcun tipo di novità. In realtà si sta ancora parlando per arrivare alla fumata bianca: Sarri non vorrebbe rinunciare alla famosa penale da 2,5 milioni, al momento è tutto assolutamente in stand-by: gli accordi raggiunti (o vicinissimi) con la Juve, sbandierati oltre un mese e mezzo fa, erano privi di fondamento. Sarri valuterà con grande attenzione la possibilità di tornare in corsa, lo farebbe solo per una proposta tecnica davvero intrigante. E non è così scontato che arrivi…

Foto: Juventus Twitter ufficiale