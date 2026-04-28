Il retroscena: Sarri e il Napoli, le parole e le prospettive

28/04/2026 | 11:50:53

Maurizio Sarri ha definito da “fantacalcio” l’ipotesi di un suo ritorno a Napoli. Giusto che sia così, in assenza di contatti diretti e con una decisione – quella relativa a Conte – che deve essere presa. Passaggio imprescindibile l’incontro tra ADL e l’allenatore, fino a quel momento consigliamo un minimo di prudenza perché ci sono tante cose in ballo, emolumenti compresi. Ma se tra Conte e il Napoli si andasse ai titoli di coda, tra i candidati avrebbe un ruolo anche Sarri, nome in evidenza in una lista ristrettissima. Tra i tanti allenatori attenzionati da De Laurentiis diversi stanno perdendo quota, c’era stato un contatto con De Zerbi prima che scegliesse il Tottenham. Non abbiamo grandi conferme su Maresca segnalato da più parti in chiave Napoli e che aspetta di capire come finirà tra Manchester City e Guardiola. È evidente che Sarri a fine stagione dovrà parlare con la Lazio, avendo un contratto fino al 30 giugno 2028, ma le occasioni potrebbero non mancare e le parole di ieri sono un normale stato dell’arte a fine aprile. Quali occasioni? Il Napoli sempre se dovesse finire il rapporto con Conte e un altro paio di opportunità in Serie A: presto molte cose saranno più chiare.

Foto: sito Lazio