Il retroscena: Sarri ha presentato le dimissioni verbali. La situazione

Maurizio Sarri ha presentato verso le 14,50 le dimissioni verbali. Ancora prima di un eventuale confronto dalla squadra, una decisione presa alla luce degli ultimi eventi. Una decisione vera che va oltre i comizi in campo (non suoi) e le lacrime a fine partita (non sue). Fatti, non parole. Le dimissioni dovranno essere formalizzate più tardi. E dopo la Lazio penserà alle eventuali soluzioni, interna (Rocchi allena l’Under 14 della Lazio) oppure no (sullo sfondo resta Klose).

Foto: Twitter Lazio