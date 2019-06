Il retroscena: Sarri e quegli apprezzamenti Juve retrodatati. La tempistica…

Alla fine di questa lunga cavalcata che porterà Maurzio Sarri alla Juve (per noi è partita il 17 maggio e si è sbloccata venerdì scorso) ci sono alcuni retroscena che vanno raccontati. L’apprezzamento bianconero risale alla scorsa estate nei numerosi vertici di mercato con il Chelsea, tra Paratici e Marina Granovskaia. Si era chiuso da poco un campionato esaltante per il Napoli, ma non coinciso con lo scudetto malgrado i 91 punti finali. E nel corso delle lunghe chiacchierate Paratici aveva tranquillizzato la Granovskaia, esaltando il lavoro di Sarri come se quegli apprezzamenti fossero l’anticamera di una futura svolta. Uscendo dall’aspetto temporale, sta andando esattamente così. La riflessione di questi giorni è puramente un passaggio formale, molto burocratico, che richiede un po’ di pazienza in più (intanto Ramadani in queste ore è a Milano). Esattamente come accadde l’estate scorso per perfezionare il trasferimento di Sarri dal Napoli al Chelsea.

Foto: Twitter ufficiale Europa League