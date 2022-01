Il retroscena: Sarri aspetta Casale e Miranchuk. Muriqi è ormai ai saluti

La Lazio viaggia contro il tempo, ha meno di tre giorni dalla conclusione del mercato. Sono stati promessi due regali a Maurizio Sarri: si tratta di Nicolò Casale, difensore centrale del Verona, e di Aleksej Miranchuk, malgrado le recenti smentite di Percassi. Sono partite ancora aperte, pur nel rispetto di una tempistica che oggi è molto stretta. Sarri deve avere un paio di rinforzi, approva queste due operazioni, ci sta lavorando Claudio Lotito in persona. I contatti tra il presidente della Lazio e il suo collega Setti del Verona sono no stop, quindi ci sono ancora margini. Miranchuk non è una prima punta, ma piace perchè negli ultimi trenta metri ha tecnica e velocità e può essere utile nella seconda parte della stagione. Ripetiamo: sono due regali che Sarri aspetta entro lunedì, quindi si va contro il tempo secondo una delle caratteristiche della Lazio spesso impegnata a sbloccare nelle ultime 48 ore di mercato (con i rischi del caso). Quindi, obiettivi concreti e sano realismo. Aggiornamento su Muriqi: ormai è stato quasi liberato, al punto che nelle prossime ore è atteso il suo viaggio a Palma di Maiorca per gli accordi con il club spagnolo. Si tratta di un’operazione in prestito oneroso (tra 500mila e 1 milione di euro) con diritto di riscatto a circa 12. La Lazio corre contro il tempo.

FOTO: Twitter Atalanta