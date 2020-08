Il retroscena: Santon al Besiktas, ma solo a una condizione

Davide Santon si è appena sposato e ora dovrà prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Può lasciare la Roma, il Besiktas lo sta cercando da giorni e sarebbe molto interessato a portarlo in Turchia. Ma Santon chiede di non andare in prestito, vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, oppure con una formula che non lo costringa a tornare a Roma (ha un contratto fino al 2022) per poi valutare un’eventuale altra destinazione.

Foto: Zimbio