Il retroscena: Santander e la Reggina, il matrimonio può già finire

Tra Santander e la Reggina siamo vicini ai titoli di coda. Il matrimonio potrebbe non continuare da gennaio in poi, ammesso che sia stato celebrato. Tra dolorini e doloretti Santander non ha mai dato il contributo che avrebbe dovuto: la Reggina l’ha anche aspettato, ma lui ha parcheggiato più in infermeria che in campo. Dopo lo spezzone nell’amichevole con l’Inter, sembrava pronto per Ascoli, invece il solito dolorino ha fatto la differenza. Alla fine Santander è stato convocato per la trasferta nelle Marche, ma la sostanza del discorso non cambia. Probabilmente Santander pensava di avere il posto fisso in una squadra che sta facendo molto bene, da gennaio il suo futuro potrebbe essere altrove.

Foto: Instagram Reggina