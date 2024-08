Il retroscena: Sancho, l’ultimo dialogo Juve-Manchester United

Sancho e la Juve: la situazione non è cambiata da ieri, malgrado un trionfalismo esagerato e un ottimismo che non coincideva con i fatti. Abbiamo sempre spiegato che prendere il terzo esterno offensivo per la Juve, dopo gli arrivi di Nico Gonzalez e Conceicao, sarebbe stato possibile a due condizioni: l’uscita di Chiesa e Kostic, la sostenibilità dell’affare. Chiesa è andato al Liverpool, Kostic rifiuta tutto e tutti e si tratta del primo intoppo. Se magari uscisse Arthur, magari si potrebbe risparmiare da una parte e aumentare dall’altra, ma anche il centrocampista brasiliano non ha un gran mercato. E nell’ultimo dialogo di oggi tra club e intermediari è stato ribadito che per la Juve la sostenibilità dell’affare oggi può essere solo in prestito da 5-6 milioni tutto compreso (ci riferiamo al costo del prestito e al contributo sull’ingaggio), senza diritti e/o obblighi. Il Manchester United chiede di più, la concorrenza può spuntare da un momento all’altro, le porte per l’esterno offensivo inglese alla Juve non vanno chiuse tutte fino all’ultimo minuto di calciomercato, ma oggi la situazione è questa. E qualcosa deve cambiare per poter rimettere in moto, direzione Sancho. Ma le chance sono in chiaro ribasso.

Foto: Instagram Sancho