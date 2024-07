Il retroscena: Sancho, la Juve resta vigile (e spera)

La conferma di ten Hag con tanto di rinnovo sulla panchina del Manchester United è una sentenza per Jadon Sancho. Rientrato dal prestito di Dortmund, i rapporti tra il ventiquattrenne esterno offensivo e l’allenatore sono ben sotto il minimo sindacale. Quindi, andrà via. Il Manchester United vorrebbe realizzare almeno 30 milioni più bonus. E la Juve è fortemente interessata, non da oggi o da ieri, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. La Juve vigila e spera di poterlo prendere in prestito oppure facendo una proposta con riscatto obbligato se nel frattempo si sblocca qualche cessione e il club sta lavorando in tal senso. La speranza della Juventus, che ha incassato la disponibilità di Sancho, è che nel frattempo qualcuno non si inserisca con la volontà di rilavare il cartellino. Perché alla Juve quell’identikit piace molto e non potrebbe essere diversamente.

sito ufficiale bvb