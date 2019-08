Il retroscena: Sanchez-Inter slitta (con fiducia) a lunedì o martedì. Il nodo…

Ci sono trattative praticamente chiuse che hanno bisogno dell’ultima spinta per arrivare al traguardo. È il caso di Alexis Sanchez che ha scelto l’Inter, il Manchester United ha deciso di liberarlo e il club nerazzurro non vede l’ora di abbracciarlo. Quindi, cosa manca? Un milione in più o in meno: il Manchester vorrebbe che l’Inter pagasse più di 4 per questa stagione, oppure che in alternativa il cileno rinunciasse a qualcosa. Da qui la fase di stallo che non fa perdere la fiducia. Al massimo fa slittare la conclusione: è una situazione da monitorare anche domani, ma è possibile che si vada a lunedì, se non a martedì, per trovare la quadra definitiva.

Foto: Manchester United Twitter