Il retroscena: Samp, Stankovic molto più di De Rossi. Ben oltre i sogni (nerazzurri) di Deki

Volata tra Dejan Stankovic e Daniele De Rossi per la panchina della Sampdoria. In quest’ordine, evidentemente non alfabetico, fin dall’ora di pranzo per semplice motivo che l’ex Stella Rossa ha subito guadagnato un vantaggio che nel corso della giornata è aumentato. Stankovic molto più di De Rossi, la Samp ha valutato fino a ieri sera la possibilità di richiamare D’Aversa ancora sotto contratto, ma poi ha deciso di virare su una scelta diversa. Senza vivere di ricordi approfondendo il discorso Ranieri. Stankovic si sta avvicinando sempre più, nel corso della giornata Deki ha riflettuto sull’ipotesi di aspettare ancora per capire la situazione in casa Inter. Scrupoli e sogni nerazzurri, nel senso che qualche settimana di attesa consentirebbe di capire meglio. Fermo restando che non ci sono stati contatti diretti e che Simone Inzaghi è concentrato sui prossimi impegni per rialzare l’Inter. Ecco perché Stankovic, che era già stato cercato da Ferrero in passato, si sta avvicinando sempre più alla panchina della Samp.

Foto: Stella Rossa Twitter