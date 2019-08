Il retroscena: Samp, quel nuovo tentativo per Verdi. Ma la richiesta del Napoli sul prestito…

La Samp ci ha riprovato, il Napoli aveva anche aperto al prestito di Simone Verdi. Ma la richiesta economica per il prestito, dopo un contatto tra Ferrero e De Laurentiis, è stata altissima e non ha consentito al club blucerchiato di procedere. Il Napoli, infatti, ha chiesto 8 milioni per il prestito, continuando a valutare almeno 20-22 milioni il cartellino di Verdi. Cifre alte che, pagando quel tipo di prestito, avrebbero messo la Samp nella condizione di programmare il riscatto, nessuno pagherebbe otto milioni a vuoto. Ma alla fine troppe difficoltà per poter approfondire una trattativa subito in salita.

Foto: Twitter ufficiale Napoli