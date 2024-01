Il retroscena: Samardzic, il Brighton per ora cerca altro. E il Napoli…

Lazar Samardzic non è un attuale obiettivo del Brighton. A dispetto delle voci delle ultime ore, non si sono registrati contatti anche minimi per il trasferimento in Premier del centrocampista offensivo di proprietà dell’Udinese. Il Brighton sta cercando altro sul mercato: una punta esterna mancina, un difensore centrale mancino e un play davanti alla difesa. Non c’è dunque in queste ore una concorrenza Brighton per il Napoli che sta continuando a lavorare per trovare tutti gli accordi con l’Udinese e chiudere l’operazione. Le voci della Juve per gennaio non hanno motivo di esistere. Al massimo sarebbe un discorso per la prossima estate, ma Samardzic spera di lasciare l’Udinese nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Udinese