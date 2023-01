Il retroscena: Salernitana, le colpe di De Sanctis (ora in discussione)

La Salernitana vive un momento difficile, di sicuro ci sono responsabilità di Nicola e non ci sono dubbi. Ma non passare sottotraccia quelle di Morgan De Sanctis, il direttore sportivo voluto da Iervolino, autore di un mercato con un budget enorme e con qualche affare strampalato malgrado le spese sostenute. Questa storia della diatriba con l’allenatore la Salernitana avrebbe dovuto risolverla per tempo, magari scegliendo all’interno di una lista più ampia di candidati, lista che ora si è ristretta. L’unico non responsabile è Iervolino: cosa deve fare un patron se non mettere a disposizione un budget importante? Nulla. Non è escluso che le responsabilità di De Sanctis, che gode di ottima stampa per una notizia in più (mai un appunto, un’osservazione, tutto apposto pur in presenza di verità opposte), possano passare sotto la lente di ingrandimento nelle prossime ore, nei prossimi giorni o a fine stagione. Troppo facile addossare tutto su Nicola pur con le colpe innegabili dell’allenatore. All’interno di un conflitto che va avanti da mesi…

Foto: Instagram Salernitana