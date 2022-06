Il retroscena: Salernitana, con Sabatini out due nomi per la poltrona di ds

Walter Sabatini e la Salernitana stanno per separarsi. Se non ci saranno clamorose sorprese nelle prossime ore, la divergenza è totale. E si riferisce ad alcune operazioni, da commissioni alte, relative al mercato di gennaio. Quando il divorzio sarà ufficiale, la Salernitana si concentrerà sul nuovo direttore sportivo. Emergono due nomi, quelli di Mauro Meluso e Gianluca Petrachi, ma di sicuro questa svolta ormai alle porte farà discutere e non poco.

Adesso bisogna spettare la decisione di Nicola, che aveva impostato un rinnovo fino al 2024, ma che potrebbe cambiare idea dopo il ribaltone Sabatini.