Il retroscena: Sabelli-Empoli, il contratto e le sirene (anche Genoa) per il futuro

Stefano Sabelli lascia il Brescia a meno di sei mesi dalla scadenza del contratto, il terzino destro classe 1993 ha preferito andare in Serie B a Empoli. C’era il Cagliari in pressing, mancano ancora le firme ma è possibile che Sabelli si leghi fino a giugno all’Empoli in modo da poter essere libero di definire il suo futuro. E tra i club che lo hanno cercato con maggiore insistenza a parametro zero c’è il Genoa.

Foto: Logo Empoli