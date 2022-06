Il retroscena: Romagnoli-Lazio, c’è una cifra per chiudere. E un club di Premier…

Alessio Romagnoli a fuoco lento, ma con la Lazio sempre sullo sfondo. Negli ultimi giorni si è materializzato con forza un club inglese, ma lui ha chiesto tempo. Romagnoli vuole la Lazio, è una situazione che sta andando avanti dai primi contatti dello scorso settembre. A scanso di equivoci, dopo aver raccontato tutti i passaggi, aggiungiamo che la cifra giusta per chiudere è di 3,2 a stagione più bonus. Il passaparola dei 2,8 a stagione è un passaparola (dici tu e dico anche io…) ma non è la cifra che oggi servirebbe per andare a dama. Sarebbe così soltanto se il difensore centrale in scadenza di contratto con il Milan decidesse di abbassare lui la richiesta, ma oggi non è così. Il tempo che passa su una situazione che poteva essere chiusa in 10 minuti aiuta la Lazio a trovare una soluzione per Acerbi. È normale che la presenza di Romagnoli escluda quella di Acerbi, non soltanto per una situazione di costi.

Foto: Twitter Milan