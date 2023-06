Il retroscena: Roma, missione anche per Ibanez. Elvedi resta un’idea

Thiago Pinto deve correre per non scontentare Mourinho, negli ultimi tempi deluso per alcune operazioni non fatte dalla Roma. Dopo N’Dicka e Aouar, l’intenzione è quella di fare cassa con Roger Ibanez. Nei prossimi giorni il direttore sportivo sarà in Inghilterra non soltanto per parlare con il West Ham per Scamacca (che piace anche al Milan, ma la Roma è più attiva sull’attaccante a condizione che si tratti di un prestito). In Inghilterra si cercherà di capire il mercato per il difensore brasiliano, non incedibile dopo una stagione non troppo positiva, a patto che parta da una base non inferiore ai 25 milioni. La Roma ha preso N’Dicka e se partisse Ibanez, potrebbe andare su un altro difensore a maggior ragione se consideriamo la non incedibilità di Kumbulla. Un nome che piace da tempo è quello di Nico Elvedi, in scadenza nel 2024 con il Borussia Monchengladbach: proprio in giornata il suo club ha annunciato che in assenza di rinnovo dovrà prendere in considerazione una cessione in questa finestra di mercato.

Foto: Roma Instagram