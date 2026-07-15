Il retroscena: Roma, il focus resta su Summerville. C’è una sola verità

15/07/2026 | 23:25:55

Il focus della Roma resta acceso su Summerville. Un vecchio progetto dal 23 maggio quando abbiamo anticipato il forte gradimento, il posto di rilievo nella lista di Gasperini. Da lì una fase di stand-by, il Mondiale, l’irruzione di qualche top club inglese, il naufragio delle trattativa e la Roma che è tornata con forza. Una cosa va subito chiarita (più o meno il discorso che vale per Greenwood) e si riferisce al cartellino. C’è una sola verità, ovvero che la richiesta non ammonta a 50 milioni di sterline. Come rivelato dal Romanista e confermato da Forzaroma.info, c’è una clausola di 45 milioni concordata a suo tempo con il West Ham che scadrà tra una decina di giorni. Ulteriore conferma di quanto vi abbiamo raccontato, nel senso che – ribadiamo – il nodo è rappresentato solo dalla richiesta ingaggio che per la Roma non deve superare una forbice di 4,5 milioni (al massimo) per ogni stagione. Summerville ha dato totale apertura, ma servono accordi sul salario prima che possano intervenire altri club. Per questo motivo ora Garnacho è alternativa, semplicemente perché per Summerville la Roma è una prima scelta che comprende la volontà di investire sul cartellino. Per questo motivo continuerà a lavorarci in queste ore per evitare inserimenti e sorpassi sempre possibili fino a quando non si raggiungono tutti gli accordi.

foto insta summerville