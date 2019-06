Il retroscena: Riso spesso a Casa Milan, c’è una spiegazione che non riguarda Sensi

Giuseppe Riso è stato segnalato in più occasioni a Casa Milan per proficui incontri con il club rossonero. Esattamente come la scorsa estate, quando aveva avuto una no stop con la Juve per il trasferimento di Caldara a Milano. La motivazione non chiama in causa solo Sensi (un suo assistito), un profilo che al Milan piace molto ma che per i rossoneri il Sassuolo valuta in modo eccessivo. Le continue sortite di Riso a Casa Milan hanno un’altra spiegazione: è l’intermediario dell’operazione Dejan Lovren, difensore che ai rossoneri intriga molto, perché è croato come Boban e perché ha la giusta esperienza internazionale. Un affare che il Milan vuole portare avanti, con Riso intermediario, senza perdere d’occhio Andersen che per Giampaolo è il profilo ideale per il pacchetto arretrato.