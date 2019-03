Il retroscena: Reja-Albania, ecco perché è saltata. E Calori…

L’Albania è ancora a caccia del nuovo commissario tecnico. La federazione aveva puntato il mirino su Edy Reja, ma nelle scorse ore c’è stata una brusca frenata. L’ex allenatore di Lazio e Atalanta aveva anche assistito al match di venerdì scorso contro la Turchia, poi però ci sono state delle incomprensioni sia sull’ingaggio sia sulla durata del contratto. A questo punto è difficile che la pista resti in piedi. Aggiungiamo che Reja si sarebbe portato dietro come vice Alessandro Calori, reduce dall’esperienza con la Ternana. Confermate le voci di stamattina provenienti dall’Albania, con Gigi De Canio balzato in pole per succedere a Panucci dopo le complicazioni con Reja. Nel frattempo l’Albania scenderà in campo domani contro l’Andorra, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. Presumibilmente dopo la partita verrà presa una decisione definitiva sul nuovo commissario tecnico.

Foto: panorama.com.al